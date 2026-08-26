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Antalya'da beyaz eşya servisi kılığıyla dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

Antalya'da kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtıp 850'li hatlar üzerinden vatandaşlardan para havalesi alarak dolandıran iki şüpheli polisçe yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da beyaz eşya servisi kılığıyla dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

Antalya'da beyaz eşya servisi kılığıyla dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini beyaz eşya servisi yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşları kandıran kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, tamir veya bakım ihtiyacı olan kişilerin internet aramalarında çıkan ilk bağlantıya tıklamasıyla iletişim kurdukları belirlendi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Yapılan incelemede şüphelilerin arama sonuçlarında görünürlük sağlamak için yöntemler kullanıp, iletişim kurdukları kişilere 850’li hatlar üzerinden kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları tespit edildi. Ardından ikamete gelme vaadiyle beyaz eşyaların tamir edildiğine dair sözde rapor düzenleyip, herhangi bir hizmet sunmadan vatandaşlardan farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırdıkları ortaya çıktı.

operasyon ve adli süreç:

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, haklarında düzenlenen evraklarla birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve soruşturma sürüyor.

Olayda adı geçen kurum adı ve suç tanımları, soruşturma belgelerine uygun biçimde korunarak kamuoyuna duyuruldu.

ANTALYA’DA KENDİSİNİ BEYAZ EŞYA SERVİS YETKİLİSİ OLARAK TANITARAK SÖZDE TAMİR BAHANESİ İLE BANKA...

ANTALYA’DA KENDİSİNİ BEYAZ EŞYA SERVİS YETKİLİSİ OLARAK TANITARAK SÖZDE TAMİR BAHANESİ İLE BANKA HESAPLARINA HAVALE YAPTIRARAK DOLANDIRICILIK YAPAN 2 ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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