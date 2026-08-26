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Batman’da teras katında çıkan yangın mahallede endişe yarattı

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’ndeki teras katında sabah çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman’da teras katında çıkan yangın mahallede endişe yarattı

yangının bildirimi ve müdahale:

Yangın, sabah saatlerinde Batman’ın Bahçelievler Mahallesindeki bir apartmanın teras katında başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Müdahale sonucunda yangının daha fazla büyümesi önlendi.

hasar ve inceleme:

Teras katında yangının yol açtığı hasar tespit edildi ve bölgedeki çalışmalar sırasında çevredeki güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BATMAN&#039;DA BİR APARTMANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

BATMAN'DA BİR APARTMANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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