Batman’da teras katında çıkan yangın mahallede endişe yarattı

yangının bildirimi ve müdahale:

Yangın, sabah saatlerinde Batman’ın Bahçelievler Mahallesindeki bir apartmanın teras katında başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Müdahale sonucunda yangının daha fazla büyümesi önlendi.

hasar ve inceleme:

Teras katında yangının yol açtığı hasar tespit edildi ve bölgedeki çalışmalar sırasında çevredeki güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BATMAN'DA BİR APARTMANIN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.