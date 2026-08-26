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Somaspor forvet hattına Zeki Mert Saki'yi dahil etti

Nesine 2. Lig öncesi Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak hücum hattını güçlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Somaspor forvet hattına Zeki Mert Saki'yi dahil etti

transfer hamlesi:

Somaspor, Nesine 2. Lig yeni sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürdü. Kulüp, Isparta 32 Spor'dan forvet Zeki Mert Saki ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını resmi açıklamayla duyurdu.

takıma sağlayacağı katkı:

6 Eylül'de başlayacak sezona hazırlanan siyah-beyazlı ekip, bu transferle hücum hattına ek seçenek ve derinlik kazandırmayı hedefliyor. Yönetim, Saki'nin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

resmi açıklama ve süreç:

Somaspor Kulübü açıklamasında, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Zeki Mert Saki'ye şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Yapılan anlaşma sonrası kulüp, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken forvet hattındaki rekabet güçlenmiş oldu.

NESİNE 2. LİG’DE 6 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNU GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI...

NESİNE 2. LİG’DE 6 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNU GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN SOMASPOR, ISPARTA 32 SPOR’DAN FORVET OYUNCUSU ZEKİ MERT SAKİ İLE 2 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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