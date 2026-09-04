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Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'daki dernek şubelerine 28-29 Ağustos'ta yapılan kurşunlamalara ilişkin 2 şüpheli, 31 Ağustos'ta yakalandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

İstanbul'da dernek şubelerine yönelik silahlı saldırılar

İstanbul’un Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde bir derneğe ait iki ayrı şubeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayların ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma ve operasyon:

Güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışmaları sonucu iki farklı kurşunlama eylemine karıştıkları tespit edilen 2 zanlı için hazırlık yapıldı. Polis ekipleri, 31 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Görüntülerdeki tespitler:

İncelemede, eylemi gerçekleştirenlerin motosiklet ile dolaştıkları ve gece saatlerinde derneklerin bulunduğu sokağa girdikleri anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hareket halindeki motosikletle gelen iki şüphelinin daha sonra ortadan kaybolduğu görülüyor. Olayla ilgili çok yönlü incelemeler ve soruşturmalar sürüyor.

Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da derneklere kurşun sıkan failler yakalandı

Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da derneklere kurşun sıkan failler yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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