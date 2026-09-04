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Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Eğitim Bir-Sen Muğla, Milas'ta 2026-2027 yerleşim planının ilkokul ve meslek lisesi düzenlemelerinin öğrenciler ile velileri mağdur edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Milas'ta okul yerleştirme planına sendika tepkisi

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, Milas ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlanan yerleşim planının aceleye getirildiğini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Şube Başkanı Önder Uçak, planın öğrenciler, veliler ve öğretmenler için mağduriyet yaratabileceğini ifade etti.

İlkokul öğrencilerinin lise kampüsüne yerleştirilmesi:

Uçak, yapılan yerleştirmede özellikle Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi yerleşkesine ilkokul öğrencilerinin konulmasına dikkat çekti. Plana göre yerleşkenin bir bölümünde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, diğer bölümünde ise Merkez İlkokulu ile Dr. Mete Ersoy İlkokulu eğitim görecek.

Açıklamada, 1.100'den fazla ilkokul ve anasınıfı öğrencisinin lise öğrencilerine göre düzenlenmiş bir binada eğitim görmesinin uygun olmadığı; aynı bahçenin tel çitle ayrılmasının küçük yaştaki öğrencilerin ihtiyaçları ve güvenliğini karşılamaya yeterli olmayacağı vurgulandı.

Meslek lisesi taşınması ve pansiyon kaygısı:

Uçak, Mehmet Akif Ersoy ÇPL'nin başka bir binaya taşınmasının planlanmasına da tepki gösterdi. Yaklaşık 670 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun taşınması sırasında atölye ve teknik altyapının yeniden kurulmasının okul yöneticileri için ağır bir iş yükü doğuracağı kaydedildi.

Ayrıca taşınma sürecinde okul pansiyonunda kalan öğrencilerin durumunun gözetilmesi gerektiği belirtildi.

Okul sayısı ve etkilenme düzeyi:

Uçak, plan nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi ve imam hatip liselerini kapsayan toplam 17 okul ile yaklaşık 6.700 öğrencinin bina karmaşasına ve ikili eğitime mahkûm edildiğini söyledi. Açıklamada, taşıma kapsamındaki öğrencilerle ilgili durumun belirsiz olduğuna ve velilerin 'Çocuğumun okulu nerede, dersi saat kaçta?' sorusuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Sendikanın talebi:

Eğitim Bir-Sen, okul güçlendirme ve yenileme çalışmalarının gerekliliğini kabul etmekle birlikte sürecin öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Uçak, yerleşim planının öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri, güvenlik şartları ve eğitim ortamlarının fiziki ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini ve yetkililere planı gözden geçirme çağrısı yapıldığını bildirdi.

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ, MİLAS’TA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HAZIRLANAN OKUL...

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ, MİLAS’TA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HAZIRLANAN OKUL YERLEŞTİRME PLANINA TEPKİ GÖSTERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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