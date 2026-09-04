Gerger'de yayla yangını arıcılara ağır darbe vurdu: 200 kovan kül oldu

Gerger'de yayla yangınında yaklaşık 200 kovan zarar gördü

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Çamiçi köyü Çet Mezrası'ndaki Çet Yaylası'nda çıkan otluk yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin kovanların bulunduğu alana sıçramasıyla birlikte yaklaşık 200 arılı kovan yanarken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu ve henüz hasadı yapılmamış ballar da zarar gördü.

Müdahale sırasında yaşanan güçlükler:

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, kovanlardan çıkan arıların yoğun saldırısı nedeniyle zorluk yaşandığı bildirildi. Bu durumda arıcılar kendi koruyucu kıyafetlerini giyerek söndürme çalışmalarına destek verdi ve alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. Söndürme çalışmaları, yerel ekiplerin koordinasyonuyla sürdü.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın etkilendiği, olayın beş arıcıya ait kovanları kapsadığı belirtildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Arıcılarda hem kovan hem de bal kaybına bağlı ekonomik kayıp oluşurken, soruşturma sonuçları bekleniyor.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, ARI KOVANLARININ BULUNDUĞU BÖLGEYE SIÇRADI. YANGINDA YAKLAŞIK 200 ARILI KOVAN YANARKEN, BİNLERCE ARI TELEF OLDU.