Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında silahlı suç örgütlerini öven paylaşımlarda bulunan şüphelileri takibe aldı.

suçlamalar ve şüpheliler:

Soruşturmada, "Daltonlar", "Çirkinler" ve "Casperlar" isimli silahlı örgütlerin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik edecek paylaşımlar yapan ve örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik söylemleri tespit edilen 14 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında adları bildirilenler şöyle: S.M., A.G., H.Ç., A.A.E., İ.Ç., İ.H., M.A., M.O., B.T., E.O., V.U., E.E., B.Y. ve S.C.A.

ele geçirilen deliller:

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, daralı ağırlığı yaklaşık 338 gram olan kokain, satışa hazır halde 61 ayrı paket halinde esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Emniyet yetkilileri, yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların devam ettiğini, dosyanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildiğini bildirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ele geçirilen dijital veriler ve diğer delillerin dava sürecine dâhil edileceği aktarıldı.

OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 4 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.