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Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Adana Yüreğir'de mahkeme kararıyla başkan vekilliği AK Parti adayı Tarık Özünal'a geçti; CHP İl Başkanı Orhan Bayram süreci Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Yüreğir'de başkan vekilliği kararı:

Adana Yüreğir Belediyesi'nde başkan vekilliği koltuğu, adli süreç ve mahkeme kararlarıyla el değiştirdi. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında yürütülen dava kapsamında aldığı ceza gerekçe gösterilerek 21 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. Demirçalı'nın uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.

Seçim süreci ve mahkeme müdahalesi:

İlk oylamada CHP adayı Cafer Boyraz 21 oy alarak başkan vekili seçilirken, AK Parti adayı Tarık Özünal 15 oyda kaldı. Özünal sonucu hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargıya taşıdı. Dosyayı inceleyen Adana 2. İdare Mahkemesi, başkan vekilliği seçimine ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmederek seçimin üçüncü turdan itibaren yeniden yapılmasına karar verdi.

Yenilenen seçimde üçüncü turda Tarık Özünal 19, Cafer Boyraz 18 oy aldı. Dördüncü turda ise Boyraz 19 oyla üstünlük sağladı, Özünal 17 oyda kaldı ve Boyraz ikinci kez başkan vekili seçildi. AK Parti sonuçlara itiraz etti; itirazı inceleyen mahkeme verdiği son kararla başkan vekilliğini Tarık Özünal'a tevdi etti.

Belediye önünde tepkiler ve partinin tutumu:

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından sabah saatlerinde Cafer Boyraz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İl Başkanı Orhan Bayram, görevden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ve partililer Yüreğir Belediyesi önünde bir araya gelerek karara tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Orhan Bayram burada yaptığı açıklamada, "Hiç akla gelmeyecek nedenlerle bu seçimi yenilediler. Yüreğir Belediyesi 35 yıl sonra halkın oylarıyla alındı. Üçüncü turu iptal ettiklerini açıkladılar. Mücadelemiz devam edecek. Hiçbir şey bitmiş değil. Sürecin içindeyiz ve süreci takip edeceğiz. Bölge idare mahkemesine itirazımızı sunduk. Takipçisi olmaya devam edeceğiz" sözleriyle itirazlarının süreceğini belirtti.

Yerel siyaset sahasında yaşanan bu hukukî süreç, belediye yönetiminde vekillik görevine ilişkin tartışmaları ve meclis içi dengelerin mahkeme kararlarıyla nasıl değişebileceğini gösterdi. Sürecin bundan sonraki aşaması, CHP'nin Bölge İdare Mahkemesi'ne sunduğu itirazın sonucu ve uygulanacak kararlar çerçevesinde takip edilecek.

ADANA’DA YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDE BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE AK PARTİ’NİN ADAYI TARIK ÖZÜNAL’IN...

ADANA’DA YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDE BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE AK PARTİ’NİN ADAYI TARIK ÖZÜNAL’IN GETİRİLMESİNİN ARDINDAN KARARA TEPKİ GÖSTEREN PARTİLİLER, BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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