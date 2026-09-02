Bafra'da akrepten bilimsel ham maddeye dönüşen üretim tesisi

Merkezin kuruluşu ve hedefleri

Samsun'un Bafra ilçesinde akrep yetiştiriciliği ve akrep zehri sağımı amacıyla kurulan merkez, kontrollü şartlarda yürütülen üretim ve sağım faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Merkezin kurucu ortakları Ezgi Zengin ve Ömer Er tarafından hayata geçirilen projede amaç, elde edilen ham zehrin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham madde haline getirilmesi olarak ifade ediliyor.

kontrollü yetiştiricilik ve sağım süreçleri:

Kurucu ortak Ezgi Zengin, merkezde akreplerin bakım, besleme, üreme ve zehir sağım süreçlerinin tümünün kayıt altında ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Elde edilen ham zehrin uygun şartlarda muhafaza edildiği vurgulanırken, üretim süreçlerinin kontrolü ve izlenebilirliği ön plana alınıyor.

araştırma, onay ve iş birliği:

Ortağı Ömer Er, merkezin kuruluş aşamasında bir AR-GE çalışması yaptıklarını söyledi. Başlangıçta 12 akrep, 4'ü erkek ile gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından hibe desteğiyle Şanlıurfa'dan ek akrepler getirildi ve bakanlık onaylı belgeler alındı. Er, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda kurulan ilk merkezlerden biri olduklarını belirtti.

Projenin araştırma ayağında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi ile yürütülecek AR-GE çalışmalarının Eylül ayında başlamasının planlandığı aktarıldı. Akrep zehrinin başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirilebilmesi hedefleniyor. Er, projenin büyük ölçüde kendi imkanlarıyla hayata geçirildiğini de ekledi.

Merkezin tamamlayacağı AR-GE süreçlerinin ardından elde edilecek zehrin üretim, muhafaza ve araştırma kullanımına uygun hale getirilmesi ve bölgeye katma değer sağlaması bekleniyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, AKREP YETİŞTİRİCİLİĞİ VE AKREP ZEHRİ SAĞIMI AMACIYLA MERKEZ KURULDU. MERKEZDE KONTROLLÜ KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN AKREPLERDEN ELDE EDİLEN ZEHRİN, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ÇALIŞMALARDA KULLANILMAK ÜZERE BİYOLOJİK HAM MADDE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.