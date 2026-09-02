İstihdam ve beceriyle topluma dönüş: Düzce'de iki yeni protokol

düzce'de eski hükümlü ve yükümlülere yönelik iş birliği protokolleri

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına yeniden kazandırılması ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesine yönelik iki ayrı protokol imzalandı. Protokoller, istihdam odaklı yönlendirme ve mesleki gelişim desteğini bir araya getiriyor.

ilk protokolün amaçları ve kapsamı:

İmzalanan ilk protokolün temel hedefi, eski hükümlü ve yükümlülerin iş gücü piyasasına katılımlarını artırmak ve işgücü ihtiyaçları doğrultusunda uygun iş alanlarına yönlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda katılımcıların istihdam süreçlerine katkı verilecek, işe yerleştirmeye yönelik yönlendirmeler yapılacak ve sürecin tüm aşamalarında destek sunulacaktır.

Ayrıca protokol, yükümlü ve eski hükümlülerin mesleki ve kişisel gelişimlerini hedefleyen eğitim çalışmalarını da kapsıyor. Bu çerçevede katılımcılar; kalfalık, ustalık ve diğer mesleki yeterlilik süreçleri hakkında bilgilendirilecek ve ilgili kurumlara yönlendirilecektir. Amaç, hem beceri kazandırmak hem de sürdürülebilir istihdam olanağı yaratmaktır.

filografi kursu ve beklenen kazanımlar:

İkinci protokol kapsamında Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen yükümlülülere yönelik filografi kursu düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kursun hedefleri arasında dikkat, odaklanma, sabır, öz disiplin ve el becerilerinin geliştirilmesi yer alıyor. Katılımcıların üretim süreçlerine dahil edilmesiyle özgüvenlerinin desteklenmesi ve meslek edinmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Her iki protokol de uygulama aşamasında kurumsal koordinasyon ve yönlendirme mekanizmalarını içeriyor. Protokoller, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından imzalanırken, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş de imza töreninde hazır bulundu.

Bu adımlar, eski hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik hem bireysel beceri geliştirme hem de istihdam odaklı yönlendirme süreçlerini bir araya getirerek kalıcı sonuçlar hedefliyor.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) İLE DÜZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARASINDA, ESKİ HÜKÜMLÜ VE YÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KAZANDIRILMASI, MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE TOPLUMSAL UYUMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İKİ AYRI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.