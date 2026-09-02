Söke'de kavşakta çarpışma: genç motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Söke-Kuşadası çevre yolunda kaza:

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ve motosiklet savrulurken, olay yerinde yaralananlar oldu.

Kaza ve yaralanmalar:

Edinilen bilgilere göre kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan çarpışmada, motosiklet sürücüsü Berke Güneş (18) ağır yaralandı. Kazada ayrıca yolcu konumundaki N.T. de yaralanarak sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Müdahale ve ulaşım:

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Berke Güneş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; N.T.nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde polis ekiplerinin de bulunduğu ve kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

SÖKE’DEKİ KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ