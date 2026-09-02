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Erzurum'da üç haftalık eğitimle doğuma hazırlanan aileler mezun oldu

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nu tamamlayan anne ve baba adayları, üç haftalık teorik ve pratik eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da üç haftalık eğitimle doğuma hazırlanan aileler mezun oldu

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu'ndan ikinci dönem mezunları

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, 2026 yılı Ağustos ayı 2. dönem mezunlarını törenle uğurladı. Üç hafta süren yoğun programı başarıyla tamamlayan anne ve baba adayları, düzenlenen etkinlikte sertifikalarına kavuştu.

3 haftalık eğitim programı:

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen eğitimde kursiyerlere doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçlere ilişkin hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar aktarıldı. Program, katılımcıların doğum sürecini daha bilinçli ve hazırlıklı geçirmesine yönelik temel uygulamalar ve sık karşılaşılan soruların ele alınmasını içeriyordu.

Üç haftalık eğitimi tamamlayan aile adayları, eğitim sonunda verilen değerlendirmeler sonucunda başarı belgelerini aldı. Tören, katılımcıların süreç hakkında güven kazanmasını ve ailelerin hastane ortamına uyum sağlamasını amaçlayan bir kutlama niteliğindeydi.

saha turu ve normal doğumun önemi:

Eğitim kapsamında katılımcılara hastane tanıtımı için özel bir saha turu düzenlendi; doğum salonu ve yatan hasta odaları gezdirilerek teknik altyapı ve sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Bu uygulama, doğum kaygılarını azaltmayı ve ailelerin beklentilerini netleştirmeyi hedefledi.

Hastanenin sosyal medya paylaşımında eğitime katılanlara teşekkür edilerek sağlıklı bir ömür temennisinde bulunuldu ve 'Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı' vurgusuna yer verildi. Yetkililer, benzer eğitimlerin toplum sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GEBE OKULU, AĞUSTOS AYI 2. DÖNEM MEZUNLARINI...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GEBE OKULU, AĞUSTOS AYI 2. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ. 3 HAFTA SÜREN YOĞUN EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ANNE VE BABA ADAYLARI SERTİFİKALARINA KAVUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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