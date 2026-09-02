kulağında frank çizgisi olanlar önce aile hekimine başvurmalı

Frank çizgisi nedir ve ne söylüyor?

İstanbul Beykent Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Hakan Dinçkal, son dönemde tartışılan kulak memesi frank çizgisinin her zaman koroner arter hastalığı (KAH) habercisi olmadığını vurguladı. Kulak memesindeki hafif kırışıklıktan derin yarığa kadar değişen bu görünümün yaşlanma veya lokal damar inflamasyonuyla ilişkili olabildiğini belirtti. Aynı nedenlerin koroner damarlarda da inflamasyon yaratabileceği için iki durum arasında bir korelasyon gözlenebildiğini ancak bunun bire bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmediğini söyledi.

belirginlik ve dereceleri:

Prof. Dr. Dinçkal, Frank çizgisinin üç derecesi olduğunu; basit bir kırışıklıktan derin katlantıya veya geniş yarığa kadar değişebildiğini anlattı. Yaş ilerledikçe bu bulgunun görülme sıklığının arttığını, tespit edildiğinde bunun kişinin kesin olarak KAH sahibi olduğu anlamına gelmeyeceğini ancak daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

risk takibi ve yönlendirme:

Dinçkal, bu işareti taşıyanların öncelikle aile hekimine başvurmalarını önerdi. Aile hekimi, ek risk faktörleri saptarsa kişiyi kardiyoloğa yönlendirebilir. Özellikle takip edilmesi gereken temel parametreler kolesterol, kan şekeri ve tansiyon seviyeleridir.

risk faktörleri ve yaşam tarzı önerileri

Prof. Dr. Dinçkal, kalp hastalığı açısından ana riskleri iki grupta topladı: Birincisi metabolik ve alışkanlıklara bağlı olanlar; kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon. İkincisi ise günlük yaşam tarzıyla ilgili düzenlemeler: Akdeniz diyeti, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığı ve yeterli uyku.

Beslenme önerileri arasında sebze, zeytinyağı, balık, gezen tavuk ve hindi, merada yetişmiş etler ve tam tahıllar öne çıkarıldı. İşlenmiş etler, margarin, şekerli içecekler ve paketli gıdalardan uzak durulması gerektiği belirtildi. Hareket önerisi olarak günlük en az 5-7 bin adım ve haftanın üç günü hafif-orta düzeyde egzersiz tavsiye edildi. Ayrıca vücut kitle indeksinin 25’in altında tutulması ve uyku süresinin 7-9 saat aralığında olması gerektiği vurgulandı.

kolesterol işaretleri ve tedavi yaklaşımı:

Kolesterol yüksekliğinin dıştan görülebilen bazı işaretleri olduğunu belirten Dinçkal, göz kenarlarında ksantelazma ve kollarda görülebilen yağ nodülleri gibi bulguların uyarıcı olabileceğini söyledi. Ancak dış görünüşe bakarak KAH varlığını kesin söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Tedavi açısından, KAH başladığı tespit edilen kişilerde kolesterol mutlaka düşürülmeli. Koroner arter hastalığı ve ek risk faktörleri olmayanlarda ise genellikle müdahale için bir eşik değeri kabul ediliyor; bu durumda LDL 190 gibi yüksek seviyelere kadar beklenebiliyor. Ancak stent takılmış, kalp krizi geçirmiş, baypas olmuş veya anjiyo ile damarlarında plaklanma saptanmış kişilerde artık kolesterolün normal seviyenin altına düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak, frank çizgisi tek başına panik gerektiren bir bulgu değil; fakat bu işareti taşıyanların rutindeki aile hekimi kontrollerini aksatmaması, temel risk faktörlerini takip ettirmesi ve gerekirse kardiyoloğa yönlendirilmesi en doğru yaklaşım olarak öne çıkıyor.

PROF. DR. MUSTAFA HAKAN DİNÇKAL