Bayburt’ta ortaöğretimde yeni dönem hazırlıkları masaya yatırıldı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında, ortaöğretim kurum müdürlerinin katılımıyla Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla çağdaş bir değerlendirme zemini sundu.

toplantının odak noktaları:

Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen oturumda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda eğitim programlarının uygulanması, derslik ve kadro planlaması, öğrenci hizmetleri ile sınav ve değerlendirme süreçlerinin sağlıklı işlemesine yönelik gündem maddeleri üzerinde duruldu.

okullar arası koordinasyon ve iş birliği:

Görüşmelerde, kurumlar arası iletişim ve eşgüdümün güçlendirilmesine yönelik somut adımlar tartışıldı. Müdürlerin deneyimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda paylaşım platformları oluşturulması, ortak planlama çalışmalarının artırılması ve periyodik değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi önerildi.

Toplantı sonunda, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesine ilişkin öneriler kayıt altına alındı; önümüzdeki dönemde uygulanacak çalışmaların takibi için ilgili birimler arasında koordinasyonun sıklaştırılacağı vurgulandı. Fen Lisesinde yapılan bu değerlendirme, yeni eğitim yılına hazırlık sürecinin hızlandırılması hedefini pekiştirdi.

BAYBURT’TA ORTAÖĞRETİM KURUM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI