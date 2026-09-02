rönesansın uzun saplı sesi izmirde yeniden can buluyor

Teorbonun tarihi ve özellikleri:

Teorbo, Rönesans ve Barok dönemlerinde saraylardan opera sahnelerine uzanan, lavta ailesinin uzun saplı üyelerinden biri olarak bilinen tarihi bir telli çalgıdır. İlk örnekleri 16. yüzyıl İtalya'sına uzanır; özellikle 17. ve 18. yüzyıl Barok repertuarının bas seslerini sağlayan eşsiz bir tınıya sahiptir. Uzatılmış sapı ve uzun bas telleri, çalgıya hem çarpıcı bir görsel kimlik hem de geniş bir tonal yelpaze kazandırır.

Günümüzde erken dönem icrası ve tarihi performans uygulamalarına gösterilen ilgi sayesinde teorbo yeniden sahnede yer bulsa da, Türkiye'de bu enstrümanı aktif olarak çalan müzisyen sayısı sınırlıdır. Dinleyicide ilk anda hayranlık uyandıran uzun sapı, ses duyulduğunda karakteristik bas dokusu ve armonik zenginliğiyle dikkat çeker.

Yaşar Üniversitesi'nde yeniden hayat bulması:

İzmir'de Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü'nde teorbo sesi tekrar yükseliyor. Bölümde görev yapan Araştırma Görevlisi Duru Yavşan, klasik gitar alanındaki akademik ve sanatsal birikimini tarihi icra pratikleriyle birleştirerek yaklaşık 400 yıllık bu enstrümanı günümüze taşıyor. Yavşan, teorbo repertuvarı ve icra teknikleri üzerinde çalışarak çalgının hem solo hem de oda müziği bağlamındaki kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu çalışmalar, sadece konser programlarını zenginleştirmekle kalmayıp, erken dönem müziğine ve tarihsel icra yaklaşımlarına dair üniversite içinde yeni projelerin ve disiplinler arası iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yakın planlı konserler, oda müziği atölyeleri ve iş birlikçi sahnelemelerle teorbonun dinleyiciyle buluşması planlanıyor.

Eğitim ve akademik birikim:

Duru Yavşan, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü mezunudur ve gitar çalışmalarını Doç. Cem Çeliksırt ile yürütmüştür. Kompozisyon ve Müzik Teorisi alanında yan dal eğitimi almış olan Yavşan, yüksek lisans çalışmasında Cemal Reşit Rey'in Gitar ve Orkestra İçin Konçerto'sunu ele almış; gitar partisinin revizyonunu gerçekleştirerek eserin yeniden icrasına katkı sunmuştur.

Yavşan, akademik yolculuğunu sürdürerek halen Anadolu Üniversitesi'nde Prof. Emre Ünlenen ile gitar alanındaki sanatta yeterlik çalışmalarını yürütüyor. Bu akademik ve pratik donanım, teorbo repertuvarını hem bilimsel hem de sahne odaklı bir perspektifle genişletmesine olanak veriyor.

Yaşar Üniversitesi'ndeki çalışmalar, teorbonun Türkiye müzik ortamında daha görünür hale gelmesini sağlayabilir; Müzik Bölümü'nde geliştirilecek atölyeler, konser dizileri ve disiplinler arası projelerle bu nadir çalgının sesi daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşabilir. Duru Yavşan'ın hedefi, teorboyu konser programlarına düzenli olarak entegre ederek bu tarihi enstrümanın özgün tınısını günümüz sahnelerine taşımaktır.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DURU YAVŞAN