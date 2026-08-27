Bağcılar belediye binası bahçesi mahalleliye açık yaşam alanına dönüştü

Bağcılar belediye binası bahçesi mahalle yaşamına kazandırıldı

Bağcılar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın önündeki alan, mevcut yeşil alan korunarak farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal bir mekâna dönüştürüldü. Yapılan düzenlemelerle bahçe, hem dinlenme hem de aktivite amaçlı kullanılabilecek şekilde planlandı. Yeni düzenleme, vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.

çocuklara ayrılan alanlar:

Bahçeye kurulan bölümde çocuklar için çeşitli oyun grupları yer alıyor. Kaydırak, salıncak ve farklı oyun elemanlarıyla donatılan park, miniklerin güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için tasarlandı. Alan, ailelerin gözetiminde çocukların arkadaşlarıyla bir araya gelip zaman geçirebildiği bir yapı sundu.

sporseverler ve dinlenme alanları:

Spor aktiviteleri için ayrılan bölümde mini saha bulunuyor; burası futbol, basketbol ve voleybol gibi oyunlara elverişli şekilde kullanılıyor ve gün içinde en yoğun noktalardan biri haline geldi. Diğer tarafta, kamelyalar ve oturma grupları yer alıyor; burası ailelerin ve komşuların sohbet edip dinlenebildiği bir sosyal mekâna dönüştü. Düzenleme, Güneşli Bağ-Kafe’nin yanındaki boş alanın değerlendirilmesiyle hayata geçirildi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, projenin ilçenin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını belirtti. Başkan Yıldız, belediye binasının çok yönlü kullanıldığını vurgulayarak bina girişinde çocuk ve yetişkin kütüphanesi ile bahçede açılan Bağ Kafe gibi uygulamaların ardından kafenin yanına çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunacak alanlar eklendiğini ifade etti. Yıldız, çocukların spor yaparak yararlı zaman geçireceğini, kamelyalarda oturan vatandaşların ise komşuluk bağlarını güçlendireceğini ve belediyenin dinlenme alanlarını genişletme çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Yeni düzenleme, hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler tarafından benimsenen, gün boyunca kullanılabilen bir alan olarak planlandı. Yeşil dokunun korunması öncelikli tutulurken, sosyal belediyecilik yaklaşımıyla farklı ihtiyaçlara cevap veren mekanlar oluşturuldu.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI’NIN BAHÇESİ EŞİL ALAN KORUNACAK ŞEKİLDE HER KESİMDEN VATANDAŞA HİTAP EDECEK ŞEKİLDE DÜZENLENDİ.