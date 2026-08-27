Namaz için okulda kalan görevlinin 5 metrelik kuyu kurtarma anı

Sivas'ta görevli temizlik görevlisi İbrahim Naçar, mesai bitiminde namaz kılmak için okulun alt katına indiği sırada, kullanılmayan gider kuyusuna düşen yavru kedinin sesini duydu. Olay, Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulunda meydana geldi.

kurtarma anı:

Naçar, sesin geldiği yeri kontrol ettiklerinde kuyuya düşmüş bir yavru kedi olduğunu fark etti. Durumu okul müdürü ve öğretmenlere bildiren Naçar, onların da yardımıyla yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya indi ve yavru kediyi bulunduğu yerden alarak kuyudan sağ salim çıkardı. Kurtarma sırasında anne kedinin kuyunun başında yavrusunu beklemesi dikkat çekti.

görevlinin sözleri:

Olayı anlatan İbrahim Naçar, "Tam mesai bitimine denk geldi. Aşağı kata namaz kılmak için indiğimde hayvanın sesini duydum. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Kuyuya düştüğünü fark ettim. Mesai bitimi olduğu için hocalarımdan ve müdürlerimden yardım istedim. Baktığımızda gerçekten kuyuya düştüğünü gördük. Normalde namazımı evde kılarım ama o gün burada kılmam gerekti. Bu da hayvanın kurtulmasına vesile oldu" dedi.

Naçar, "Bu kuyu okulun gideri olduğu için kullanılmıyordu. Eğer fark etmeseydik hayvan ölecekti. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardık. Kurtarma çalışması sırasında annesi de yanımızda bekliyordu" diye konuştu.

Kuyudan çıkarılan yavru kedi sağ olarak kurtarıldı; okul personelinin müdahalesi, küçük canın yaşamını sürdürmesine imkan tanıdı.

Namaz için okulda kaldı, yavru kedinin kurtulmasına vesile oldu