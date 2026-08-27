grup şantiye başakpınar’da mahalle konseriyle buluştu

Grup Şantiye başakpınar'da vatandaşla buluştu:

Talas Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan personelden oluşan Grup Şantiye, konserlerini mahallelere taşıma projesi kapsamında ilk kez Başakpınar Mahallesi'nde sahne aldı. Şaban Tankurt Başakpınar Spor Kompleksi'nde düzenlenen geceye tribünleri dolduran başakpınarlılar yoğun ilgi gösterdi; ekip anlatılanlara göre sıra gecesi ekibi formatında türkü ve hareketli ezgiler seslendirdi.

etkinlikte öne çıkan anlar:

Çocuklardan büyüklerine kadar geniş bir katılımın olduğu konserde vatandaşlar türkülere eşlik etti, halaylar çekildi ve alkışlarla gecenin coşkusu yükseldi. Program sırasında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken, başakpınarlılar konserin mahalleye gelmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Etkinlikte sahneyi paylaşan belediye çalışanlarının hem meslek hem sanat yönleri bir arada görünür oldu.

yerel temsilcilerin değerlendirmesi:

Başakpınar Mahalle Muhtarı Durdu Turan, konserin yalnızca bir müzik etkinliği olmadığını; komşuluğu pekiştirmek ve birlik duygusunu güçlendirmek için bir araya gelindiğini belirtti. Talas Belediye Meclisi’nin Başakpınarlı üyesi Mustafa Çalıksoy ise çalışmayı 'sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği' olarak nitelendirip, ekibin emekçi kimliğine vurgu yaptı ve Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

grubun geçmişi ve yolculuğu:

Grup Şantiye, geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki ilk konserinin ardından Kayseri içindeki etkinliklerin yanı sıra Bursa, Malatya ve Antalya gibi şehirlerde de sahne aldı. Ekip ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik iftar programında da performans sergiledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuşmasında, personelin farklı görevlerde çalışmasına rağmen ortak bir sanat diliyle halkla buluşmasının önemine dikkat çekti ve ekibin kısa sürede bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi.

Başkan Yalçın, konserin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi yıl dönümüne denk geldiğine işaret ederek ağustos ayının tarihî önemine de vurgu yaptı. Gece, mahalle ile kurum arasındaki bağın güçlenmesine hizmet eden, yerel katılım ve kültürel paylaşım odaklı bir etkinlik olarak tamamlandı.

ÖNCEKİ YIL 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE İLK KONSERİNİ VEREN VE ARDINDAN HEM KAYSERİ’DE HEM DE ÜLKE GENELİNDEKİ PEK ÇOK ORGANİZASYONDA SAHNE ALAN EKİP, MAHALLE KONSERLERİNİN İLKİNİ BAŞAKPINAR MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİ.