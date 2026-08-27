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Okulda kılınan namaz yavru kedinin hayatını kurtardı

Sivas'ta mesai sonrası okulun alt katında namaz kılmak için kalan temizlik görevlisi İbrahim Naçar, kuyuya düşen yavru kediyi 5 metre inerek kurtardı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Okulda kılınan namaz yavru kedinin hayatını kurtardı

olayın gelişimi:

Sivas’ta Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görevli temizlik görevlisi İbrahim Naçar, mesai bitiminde namaz kılmak için okulun alt katına indi. Bu sırada yüksek sesle miyavlayan bir yavru kedi sesi duydu ve sesin, okulun kullanılmayan yaklaşık 5 metre derinliğindeki gider kuyusundan geldiğini fark etti.

kurtarma ve müdahale:

Naçar, durumu okul müdürü ve öğretmenlere bildirdi. Öğretmenlerin ve müdürün de yardımıyla kuyuya inildi ve yaklaşık 5 metre derinlikten yavru kedi sağ salim çıkarıldı. Kurtarma sırasında yavru kedinin annesinin kuyunun başında yavrusunu beklemesi dikkat çekti.

temizlik görevlisinin sözleri:

Olayı anlatan İbrahim Naçar, "Tam mesai bitimine denk geldi. Aşağı kata namaz kılmak için indiğimde hayvanın sesini duydum. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Kuyuya düştüğünü fark ettim. Mesai bitimi olduğu için hocalarımdan ve müdürlerimden yardım istedim" dedi. Naçar, hayvanın bulunduğu kuyunun kullanılmayan bir gider olduğunu ve fark edilmeseydi yavrunun ölebileceğini vurguladı.

Kurtarma, okul personelinin işbirliği sayesinde kısa sürede tamamlandı ve yavru kedi güvenli bir şekilde kuyudan çıkarıldı. Olay, hem ekip çalışmasının hem de küçük bir dikkat anının can kurtarabileceğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

SİVAS&#039;TA NAMAZ KILMAK İÇİN OKULDA KALAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ, DUYDUĞU SES ÜZERİNE 5 METRELİK KUYUYA...

SİVAS'TA NAMAZ KILMAK İÇİN OKULDA KALAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ, DUYDUĞU SES ÜZERİNE 5 METRELİK KUYUYA İNEREK YAVRU KEDİYİ KURTARDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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