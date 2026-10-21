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Iğdır-Doğubayazıt yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu

Doğubayazıt-Iğdır karayolunda sabah kontrolden çıkan tır devrildi; yol ulaşıma kapandı, jandarma güvenlik önlemi aldı ve araç çekilince trafik yeniden açıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır-Doğubayazıt yolunda devrilen tır ulaşımı durdurdu

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda tır devrildi

Doğubayazıt’tan Iğdır yönüne giden bir tır, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi ve karayolunun kapanmasına yol açtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza sırasında yolun ortasında yan yatan ağır tonajlı araç, güzergâhın tamamen kapanmasına neden oldu. Olay yerine ulaşan ekipler, jandarma gözetiminde güvenlik önlemleri alarak, olası ikinci bir kazayı önlemek için trafiği kontrollü şekilde durdurdu ve çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

Ulaşımın yeniden sağlanması:

Kazanın ardından karayolunda ulaşım aksadı; yetkililer gerekli koordinasyonu sağlayıp tırın yoldan çekilmesi için vinç ve kurtarma ekiplerini yönlendirdi. Araç çekilince güzergâh tekrar trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü. Kazanın nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

IĞDIR–DOĞUBAYAZIT KARAYOLUNDA TIR DEVRİLDİ, YOL ULAŞIMA KAPANDI

IĞDIR–DOĞUBAYAZIT KARAYOLUNDA TIR DEVRİLDİ, YOL ULAŞIMA KAPANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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