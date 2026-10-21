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İyilik ve dayanışma kazandı: minik Teoman sağlığına kavuştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, SMA Tip 1'i yenip Almanya'da kök hücre tedavisi gören minik Teoman ve ailesini belediyede kabul etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İyilik ve dayanışma kazandı: minik Teoman sağlığına kavuştu

belediyede sıcak karşılama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, SMA Tip 1 hastalığını atlattıktan sonra Almanya'da kök hücre tedavisi görüp sağlığına kavuşan minik Teoman Çiftçi ve ailesini belediyede ağırladı. Ziyarette ailenin yanında olan başkan Kaya, Teoman'ın iyileşme sürecinin yerel dayanışmanın ve hayırseverlerin katkısının bir sonucu olduğunu vurguladı.

kampanya ve tedavi süreci:

Doğumundan henüz 10 gün sonra SMA Tip 1 teşhisi konulan Teoman için başlatılan yardım kampanyası, duyarlı vatandaşların desteğiyle başarıya ulaştı. Aile, başlatılan kampanya sayesinde Almanya'ya giderek kök hücre tedavisi aldı ve tedavi sonrasında Teoman'ın sağlık durumunda belirgin iyileşme görüldü. Ziyarette aile fertleri Yağmur ve Enis Talha Çiftçi de yer aldı ve bu süreç boyunca gösterilen desteğe teşekkürlerini iletti.

başkanın mesajı:

Başkan Kaya, ziyaret sırasında duygularını şu sözlerle aktardı: "Minik Teoman’ımızın sağlığına kavuştuğunu görmek, bizler için tarif edilemez bir mutluluk. Onun için başlatılan kampanyaya destek veren, elini taşın altına koyan, duasını ve yardımını esirgemeyen hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Birlik olduğumuzda, dayanışmamızı büyüttüğümüzde neleri başarabileceğimizi Teoman’ımızın hikâyesinde bir kez daha gördük. Teoman kazandı, iyilik kazandı. Bu güzel hikayenin, tedavi olmayı bekleyen diğer yavrularımız için de umut olmasını diliyorum. Hiçbir çocuğumuzun umudu tükenmesin, hiçbir aile kendisini yalnız hissetmesin. İyilik ve dayanışma büyüdükçe umutlarımız da büyüyecek. Minik Teoman’ımıza ve kıymetli ailesine bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yüzleri hep gülsün, mutlulukları daim olsun."

Ziyaret, hem Teoman ve ailesi için moral kaynağı hem de toplumda dayanışmanın önemine dair somut bir örnek olarak kayda geçti. Belediye yönetimi, benzer ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin süreceğini belirtti.

BAŞKAN KAYA, MİNİK TEOMAN İLE BULUŞTU

BAŞKAN KAYA, MİNİK TEOMAN İLE BULUŞTU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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