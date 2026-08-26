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Bağcılar'da sağlık merkezinde arbede: danışma masası dağıtıldı, görevliye saldırı girişimi

Bağcılar'da Rumeli Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta, bekleme süresini gerekçe gösterip danışma masasını dağıtarak görevliye saldırı girişiminde bulundu; görüntüler kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar'da sağlık merkezinde arbede: danışma masası dağıtıldı, görevliye saldırı girişimi

Bağcılar'da sağlık merkezinde arbede: danışma masası dağıtıldı, görevliye saldırı girişimi

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Rumeli Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran bir kişi, muayene için beklerken süreyi uzun bulduğu gerekçesiyle tepki gösterdi ve merkezde arbede yaşandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muayene için gelen kişi, fazla beklediğini ileri sürerek görevliyle tartıştı. Tartışmanın ardından zanlı danışma masasını dağıttı ve görevliye saldırma girişiminde bulundu. O sırada merkezde bulunan diğer hastalar müdahale ederek şahsı uzaklaştırıp dışarı çıkardı. Yaşananların tamamı güvenlik kamerasına yansıdı.

dernek açıklaması ve çağrı:

İstanbul Aile Hekimliği Derneği olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

25 Ağustos Salı sabahı saat 10.02’de başvuran hasta yalnızca 8 dakika beklediği için hasta kayıt masasını ve çevresindeki kamuya ait malzemeleri dağıtarak sağlık çalışanlarının görev yaptığı alanı kullanılamaz hale getirmiş ve sağlık hizmetini kesintiye uğratmıştır. Ortaya çıkan görüntü, yalnızca dağılan bir masa veya yere saçılan tıbbi malzemelerden ibaret değildir. Sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Sağlık kuruluşlarının da hem çalışanlar için hem de hastalar için güvenli alanlar olması gerekir. Sağlıkta şiddetin bahanesi, gerekçesi ve mazereti olamaz. Yetkilileri, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak konusunda daha etkin ve caydırıcı tedbirler almaya, sağlık kuruluşlarında şiddeti önleyecek mekanizmaları güçlendirmeye çağırıyoruz. Çünkü sağlık çalışanına yönelen her şiddet eylemi, yalnızca bir çalışana değil, sağlık hizmetinin kendisine yönelik bir saldırıdır

Dernek açıklaması, sağlık çalışanlarının korunması ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için yetkililerin daha etkili önlemler alması gerektiğini vurguladı.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ&#039;NE GELEN BİR KİŞİ, FAZLA BEKLEDİĞİNİ İDDİA EDEREK, DANIŞMA MASASINI DAĞITIP...

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'NE GELEN BİR KİŞİ, FAZLA BEKLEDİĞİNİ İDDİA EDEREK, DANIŞMA MASASINI DAĞITIP GÖREVLİYE SALDIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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