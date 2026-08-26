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Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti

Çivril'de tartışma kavgaya döndü; iddiaya göre 24 yaşındaki H.A. demir çubukla saldırdı. 51 yaşındaki Murat Bilgihan hayatını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkan 24 yaşındaki H.A. ile 51 yaşındaki Murat Bilgihan arasında kavga çıktı. Çevredeki kişiler kavgayı ayırmaya çalıştı ancak taraflar kısa süre sonra ayrıldı.

saldırı ve müdahaleler:

İddialara göre ayrılmalarının ardından H.A., eline aldığı demir çubukla Murat Bilgihan'a arkadan saldırdı. Başına aldığı darbeler sonucu Bilgihan yere yığılırken çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk kontrollerde Bilgihan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

şüphelinin yakalanması:

Saldırının ardından bölgeden kaçtığı belirtilen H.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

H. A

H. A

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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