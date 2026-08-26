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Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyazla kapladı; tanelerin büyüklüğü ve görüntüler dikkat çekti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü

yağışın seyri:

Ardahan'ın Hanak ilçesinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa zamanda etkisini artıran yağış, cadde ve sokaklarda ince bir beyaz örtü oluşmasına neden oldu. Ağustos ayında görülen bu süreç, ilçede adeta kış manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıkardı.

vatandaşların gözlemleri:

Vatandaşlar, yağış sırasında düşen dolu tanelerinin büyüklüğüne dikkat çekti. Birçok kişi olayı cep telefonlarıyla kaydederek kısa süreliğine de olsa oluşan beyaz örtüyü belgeledi. Görüntüler, dolunun yerel yaşamı kısa süreli etkilediğini gösteriyor.

Yetkililerden veya resmi kaynaklardan bildirilen ek bir hasar veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor; gözlenen görüntüler ve vatandaşların aktardıkları olayın temel çerçevesini oluşturuyor.

HANAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, KISA SÜREDE CADDE VE SOKAKLARI BEYAZ ÖRTÜYLE...

HANAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, KISA SÜREDE CADDE VE SOKAKLARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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