Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

Büyüktoraman Mahallesi'nde yol yenileme çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ve mevsim şartlarının olumsuz etkisiyle ekonomik ömrünü tamamlayan yollarda kapsamlı bir yenileme başlattı. Proje, bölge ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

yatırımın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında, özellikle doğalgaz hattı çalışmaları sonrası bozulan 2,5 kilometre uzunluğundaki yol BSK uygulamasıyla yenilenecek. Projede yaklaşık 4 bin 800 ton BSK kullanılacağı belirtilirken, yatırımın maliyeti 16 milyon 800 bin lira olarak açıklandı.

kırsal kalkınma ve hizmet süreci:

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kırsal mahallelerde yol yapımından sosyal donatı ve arazi yolları ıslahına; köprü, menfez ile tarımsal sulama ve hayvancılık içme suyu hatlarına kadar genişleyen bir yatırım programını sürdürüyor. Büyüktoraman'daki çalışma, bu kapsamlı programın bir parçası olarak planlandı.

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların mahalle sakinlerinin günlük yaşamını ve tarımsal faaliyetlerini olumlu etkileyeceğini, ulaşımın daha güvenli hale gelmesiyle hizmetlere erişimin kolaylaşacağını vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FELAHİYE İLÇESİ BÜYÜKTORAMAN MAHALLESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE MEVSİM KOŞULLARININ ETKİSİYLE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN YOLLARDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATTI. 16 MİLYON 800 BİN LİRA YATIRIMLA 2,5 KİLOMETRELİK YOLDA 4 BİN 800 TON ASFALT KULLANILARAK YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR.