Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu

Olayın gelişimi:

Mardin’in Artuklu ilçesi Eryeri Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle aniden yangın çıktı. Araçta önce duman, ardından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangının kısa sürede büyümesi, aracın sürücü tarafından derhal terk edilmesini gerektirdi.

Müdahale ve sonuç:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sonrası yapılan incelemede araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı; yetkililer, yangının kesin sebebinin inceleme sonucu belirleneceğini bildirdi.

MARDİN'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI