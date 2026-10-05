Bağlar'da kavşakta kamyonla taksi çarpıştı: taksi takla attı, 1 yaralı

kaza ayrıntıları:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi civarında seyir halindeki bir kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle taksi kontrolden çıkarak takla attı ve kavşağa çıktı.
olanların akışı:
Kazada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda gözle görülür hasar oluştu, taksinin takla atması dikkati çekti.
müdahale ve soruşturma:
Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE KAMYON İLE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
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