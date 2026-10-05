Dolar 49,1563 +0,10%
Euro 55,0952 -0,30%
Bist 12.421,09 +1,23%
Altın Gram 6.623,82 +0,69%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 102,56 +0,30%
--°

Çarpışmanın ardından anne yaşamını yitirdi: Çorum'da iki çocuk tedavide

Çorum-Samsun kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki E.C., hastanede öldü; iki çocuğunun tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çarpışmanın ardından anne yaşamını yitirdi: Çorum'da iki çocuk tedavide

Kaza ve yaralananlar:

Dün akşam saatlerinde Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma, aynı istikamette seyir halinde olan 19 KE 059 plakalı aracı kullanan E.C. (33) ile 19 AFP 378 plakalı aracı kullanan F.Z. arasında gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle E.C. idaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü E.C. ile çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

Müdahale ve hastane süreci:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan E.C. için yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin hastane yetkilileri tarafından takip edildiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı. Kazanın oluş sebepleri, tarafların ifadeleri ve fiziki incelemeler doğrultusunda belirlenecek.

ÇORUM&#039;DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul çevrelerinde huzur için kapsamlı denetim
images

Fatsa liman kavşağında gece kazası: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

aksaray üniversite kavşağında iki otomobil çarpıştı: 2 sürücü yaralandı
images

Kayseri'de şarjda kalan elektrikli araç alev aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ailefest’te kuşaklar bir arada: Recep Tayyip Erdoğan Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etti

aksaray üniversite kavşağında iki otomobil çarpıştı: 2 sürücü yaralandı

Yalova'nın tersaneler öncülüğünde ihracatı ikiye katlandı, 9 ayda 899 milyon dolar

Kayseri'de şarjda kalan elektrikli araç alev aldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip