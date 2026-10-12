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Bahçesaray'da yüksekten düşen kişi helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Bahçesaray'da yüksekten düşme sonucu yaralanan 35 yaşındaki Ö.K., ileri tetkik ve tedavi için Yüksekova'dan havalanan helikopter ambulansla Van'a getirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:17

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bahçesaray'da yüksekten düşen kişi helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Olay ve ilk müdahale:

Van'ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşen olayda, yüksekten düşme sonucu yaralanan Ö.K. (35), ilk müdahalesinin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan değerlendirmede hastanın ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Taşıma kararı ve koordinasyon:

Sevk gerekliliği üzerine hastane yetkilileri, SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne nakil için Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan koordinasyon sonucu helikopter ambulans talep edildi ve sevk işlemleri başlatıldı.

Helikopter ambulans görevlendirilerek kısa sürede Yüksekova'ya yönlendirildi; burada hasta alınarak Van'a nakledildi. Sevk edilen hasta, ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'nde izleme alındı.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE YÜKSEKTEN DÜŞEN HASTASI, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN&#039;A...

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE YÜKSEKTEN DÜŞEN HASTASI, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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