Bahçesaray'da yüksekten düşen kişi helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Olay ve ilk müdahale:

Van'ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşen olayda, yüksekten düşme sonucu yaralanan Ö.K. (35), ilk müdahalesinin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan değerlendirmede hastanın ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Taşıma kararı ve koordinasyon:

Sevk gerekliliği üzerine hastane yetkilileri, SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne nakil için Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan koordinasyon sonucu helikopter ambulans talep edildi ve sevk işlemleri başlatıldı.

Helikopter ambulans görevlendirilerek kısa sürede Yüksekova'ya yönlendirildi; burada hasta alınarak Van'a nakledildi. Sevk edilen hasta, ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'nde izleme alındı.

VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE YÜKSEKTEN DÜŞEN HASTASI, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.