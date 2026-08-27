Vali Varol ilçe adliyelerinin önceliklerini dinledi

Vali Varol makamında adli teşkilat yöneticilerini kabul etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde görev yapan adli teşkilat yöneticilerini makamında kabul etti. Ziyarette ilçelerde yürütülen adli hizmetlerin organizasyonu ve güncel uygulamalar ele alındı.

katılanlar:

Ziyarette Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Söke Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alper Kesik, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bekir Tarhan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Murat Can Biçer hazır bulundu.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda, ilçelerde yürütülen adli hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı; adli hizmetlerin işleyişi ve sürdürülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Katılımcılar, uygulamadaki ihtiyaçlar ve koordinasyon konularını paylaştı.

vali varol'un değerlendirmesi:

Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek adli teşkilat yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SÖKE, DİDİM VE KUŞADASI İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN ADLİ TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.