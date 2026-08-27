Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

Vali Varol ilçe adliyelerinin önceliklerini dinledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke, Didim ve Kuşadası adli teşkilat yöneticilerini kabul ederek ilçelerdeki adli hizmetlerin işleyişini değerlendirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Vali Varol ilçe adliyelerinin önceliklerini dinledi

Vali Varol makamında adli teşkilat yöneticilerini kabul etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde görev yapan adli teşkilat yöneticilerini makamında kabul etti. Ziyarette ilçelerde yürütülen adli hizmetlerin organizasyonu ve güncel uygulamalar ele alındı.

katılanlar:

Ziyarette Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Söke Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alper Kesik, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bekir Tarhan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün ve Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Murat Can Biçer hazır bulundu.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda, ilçelerde yürütülen adli hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı; adli hizmetlerin işleyişi ve sürdürülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Katılımcılar, uygulamadaki ihtiyaçlar ve koordinasyon konularını paylaştı.

vali varol'un değerlendirmesi:

Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek adli teşkilat yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SÖKE, DİDİM VE KUŞADASI İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN ADLİ TEŞKİLAT...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SÖKE, DİDİM VE KUŞADASI İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN ADLİ TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Harekete davet: Memişoğlu parkta halkla birlikte egzersiz yaptı
images

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı
images

SATSO’da bilanço tartışması: meclis üyelerinden yönetime şeffaflık çağrısı
images

Ekokent planı için belediyeden askıya çıkarma kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Harekete davet: Memişoğlu parkta halkla birlikte egzersiz yaptı

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı