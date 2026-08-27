araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

ayesob ve tesk temsilcileri yeni yönetmeliği paylaştı

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Künkcü, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına ilişkin yeni düzenlemeler hakkında oda başkanları ve sektör temsilcilerini bilgilendirdi. 15 Ağustos 2026 tarihli ve 33341 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile sektörde yeni bir dönem başladığı vurgulandı.

yetki belgesi ve başvuru şartları:

Yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtı kiralama faaliyeti yürüten işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor. Yetki belgesi verilebilmesi için işletmenin ilgili meslek odasına kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca yetki belgesi başvurularında, işletmenin kiralama sorumlusunun en az ilköğretim mezunu olması şartı aranacak.

araç sayısı, tescil ve teknik kriterler:

İşletmeler için araç sayısı ve teknik koşullara dair detaylar da yönetmelikte açıklandı. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, nüfusu 30 bini geçen ilçelerde faaliyet gösteren işletmelerin en az 10 araca sahip olması gerekiyor; bu araçların en az 5'inin işletme adına tescilli olması şartı aranırken, en az 2 aracın hibrit veya yalnızca elektrik motorlu olması ve bu araçlardan birinin Türkiye'de üretilmiş olması gerekiyor. Nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler ile büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise işletmelerin en az 5 araca sahip olması ve bunların en az 2'sinin işletme adına tescilli olması yeterli sayılacak.

Ayrıca kiralamaya konu taşıtların model yılı açısından, klasik araçlar hariç 6 yaşın üzerinde olmaması zorunlu tutuldu. Elektrikli araçlar için kilometre üst sınırı 300.000, diğer araçlar için ise 180.000 kilometre olarak belirlendi.

süreç ve bilgilendirme:

Künkcü, yönetmeliğin 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve halen faaliyette olan işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için 1 Temmuz 2027 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerektiğini söyledi. İşletmelerin mağduriyet yaşamaması için süreci yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekti ve AYESOB aracılığıyla odalara üye işletmelerin bilgilendirileceğini belirtti.

AYESOB, esnaf ve sanatkârları ilgilendiren mevzuat değişikliklerini izlemeye ve üyelerini zamanında bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

AYDIN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI VE TESK YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, MOTORLU KARA TAŞITLARININ KİRALANMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA ODA BAŞKANLARINI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİLGİLENDİRDİ. KÜNKCÜ, ARAÇ KİRALAMA İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ İÇİN 1 TEMMUZ 2027 TARİHİNE KADAR YETKİ BELGESİ ALMALARININ ZORUNLU OLDUĞUNU AÇIKLADI.