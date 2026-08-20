Bakan Bolat Kütahya’yı üretim, turizm ve ihracatta fırsat merkezi olarak nitelendirdi

kente ziyaret ve değerlendirme:

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kütahya programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret ederek il protokolü ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından siyasi parti il başkanlıkları, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve yerel aktörlerle kapsamlı bir diyaloğa girildi.

üretim ve sanayi yapılanması:

Bolat, Kütahya’yı tarihsel olarak üretime ve çalışkanlığa dayalı bir şehir olarak tanımladı ve kentin bu niteliğinin hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye katkı sağladığını vurguladı. Kütahya’nın doğal taşlar, madencilik ve toprak-temelli sanayi sektörlerinde ön plana çıktığını belirten Bakan, seramik, cam, porselen ve çini gibi alanların Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren hızlı geliştiğini ifade etti. Bu birikimin sonucu olarak Türkiye’nin söz konusu sektörde dünyada 7’nci sırada olduğuna dikkat çekildi.

Kentin üretim yeteneği, yerel sanayinin çeşitlenmesi ve kalifiye iş gücü ile birleşerek bölge ekonomisinin dayanıklılığını artırıyor. Bolat, Kütahya’nın huzurlu sosyal dokusunun ve üretime bağlı kültürünün yatırımcılar için önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.

ihracat ve finansal destekler:

Kütahya’nın ihracat performansına ilişkin değerlendirmesinde Bolat, kentin 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının bugün 1 milyar dolar sınırına dayandığını aktardı. Geçen yılın yaklaşık 975 milyon dolar ile kapandığını ve bu yılın 1 milyar doları aşacağı beklentisi paylaşıldı. İthalatın ise 253 milyon dolar düzeyinde olması nedeniyle kentin birim başına dört kat ihracat yaptığı, dolayısıyla ülke dış ticaret dengesi ve döviz varlığına olumlu katkı sunduğu belirtildi.

Finansman ve destek mekanizmalarına değinen Bolat, Eximbank aracılığıyla sağlanan desteğin önemine işaret etti. Buna göre Eximbank tarafından 2025 yılında toplam 82 milyon dolar finansman sağlandığı ve bu yılın ilk yedi ayında 62 milyon dolar tutarında destek verildiği ifade edildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın ihracat hibe desteklerinden Kütahya’nın geçen yıl 104 milyon lira, bu yılın ilk 7 ayında ise 60 milyon lirayı aştığı paylaşıldı.

Bakan Bolat, hizmet ihracatının desteklendiğini hatırlatarak sağlık turizmi, eğitim turizmi ve termal kaplıca turizmi gibi alanlardaki firmaların bu desteklerden yararlanabileceğini belirtti. Jeotermale dayanan sağlık turizmi vurgusu, kentin hem turizm hem de hizmet ihracatı açısından hareket alanını genişletiyor.

ulaşım avantajı ve kamu yatırımları:

Son 23 yılda Kütahya’ya yapılan kamu yatırımlarına değinen Bolat, hükümetin kentte 114 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya uzanan yatırımlar arasında okullar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi için yeni derslikler, modern yurtlar, kurulan teknopark ve alga merkezleri ile sağlık tesisleri öne çıktı. Ayrıca bölünmüş yol çalışmaları sonucu toplam yol uzunluğunun 360 kilometreye ulaştığı bilgisi aktarıldı.

Kütahya’nın coğrafi konumu da yatırım açısından öne çıkarılıyor. Bakan Bolat, kentin Türkiye’nin önemli kuzey–güney aksında stratejik bir kavşak noktası olduğunu; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi merkezlere yaklaşık 3 saat mesafede bulunmasının, ticaret ve lojistik açısından ciddi avantaj sağladığını vurguladı.

Bolat’ın değerlendirmeleri, Kütahya’nın jeotermal kaynakları, üretim ve sanayi altyapısı ile ihracat desteklerinin birleştiği bir dönemde, kent ekonomisinin büyüme potansiyelinin güçlendiğini ortaya koyuyor. Yerel paydaşlarla sürdürülen diyalog ve sağlanan finansal destekler, yatırım ve ihracat odaklı bir kalkınma rotasının oluşmasına katkı veriyor.

TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT