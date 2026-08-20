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Battalgazi'de mahalle toplantıları: altyapı ve verici projesi öne çıktı

Başkan Bayram Taşkın ile Milletvekili Bülent Tüfenkci Yıldıztepe, Kıraç ve Hatunsuyu'nda vatandaşların yol, altyapı, doğal gaz ve çevre taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Battalgazi'de mahalle toplantıları: altyapı ve verici projesi öne çıktı

Mahalle ziyaretinin rotası ve katılımcılar:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yıldıztepe, Kıraç ve Hatunsuyu mahallelerinde bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Programa AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Çibik, mahalle muhtarları, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Gündem: yol, altyapı, doğal gaz ve çevre:

Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin öncelikli talepleri arasında yol onarımları, kanalizasyon ve su altyapısı, doğal gaz bağlantıları ile çevre düzenlemeleri yer aldı. Başkan Taşkın ve Milletvekili Tüfenkci, iletilen taleplerin kayıt altına alınarak ilgili kurumlar ve belediye birimleri aracılığıyla takip edileceğini bildirdi.

Altyapı planlaması ve asfalt önceliği:

Başkan Taşkın, Battalgazi genelinde düzenli mahalle ziyaretleri yaptıklarını belirterek deprem sonrası nüfus hareketliliğine bağlı hizmet ihtiyacının arttığını vurguladı. Taşkın, mevcut kaynaklarla ihtiyaçları program dâhilinde karşılamaya çalıştıklarını ifade etti ve hizmet önceliğinin altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmalarına verileceğini açıkladı. Taşkın, asfaltın kamu kaynağı olduğuna dikkat çekerek altyapı kurumlarıyla koordinasyon sağlandığını; altyapısı tamamlanmamış yerlerde ilgili birimlerin işlerini tamamlamasını beklediklerini söyledi.

Yıldıztepe verici projesi ve destek:

Yıldıztepe'deki yayın vericilerinin tek noktada toplanmasına yönelik projeye ilişkin bilgi veren Taşkın, projenin ilk aşaması için 10 milyon lira hibe desteği sağlandığını aktardı. Taşkın proje maliyetinin yaklaşık 30 milyon lira olduğunu ve arsa sorunları çözüldükten sonra vericilerin tek bir antende toplanacağını belirtti. Proje tamamlandığında bölgenin görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını ve Yıldıztepe'nin seyir ve rekreasyon alanlarıyla Malatya'nın ziyaret edilen noktalarından biri hâline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Meclis takvimi, saha çalışması ve takip:

Milletvekili Tüfenkci, TBMM'den geçen çerçeve yasa ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca Tüfenkci, deprem sonrası hak sahiplerine teslim edilen konutların yanı sıra mahallelerde yol, altyapı, doğal gaz ve sosyal alan taleplerinin de önem taşıdığını vurguladı. Yıldıztepe projesine milletvekili olarak destek vereceklerini ve projenin sonraki aşamalarını Belediye Başkanı ile birlikte takip edeceklerini söyledi.

Teşkilat kanalıyla iletim ve çözüm takibi:

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise meclis çalışma takvimine ara verilince milletvekillerinin sahada olduğunu, mahalle başkanları ve muhtarlarla sürekli iletişim hâlinde olduklarını belirtti. Kahveci, Hatunsuyu Mahallesi'nde bazı sokaklarda doğal gaz hattının ulaşmadığını, dağıtım şirketiyle görüşmelerin sürdüğünü ve alınan taleplerin yerelde belediyeye, diğer konuların ise milletvekilleri aracılığıyla ilgili kurumlara iletileceğini kaydetti.

BAŞKAN TAŞKIN’DAN MİLLETVEKİLİ TÜFENKÇİ İLE MAHALLE ZİYARETİ

BAŞKAN TAŞKIN’DAN MİLLETVEKİLİ TÜFENKÇİ İLE MAHALLE ZİYARETİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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