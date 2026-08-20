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Yılmaz Eskişehir valiliğinde protokolle karşılandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ederek protokolle görüşmeler yaptı, çocuklarla fotoğraf çekildi ve saat 14.30'da bir toplantıya katılacak.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yılmaz Eskişehir valiliğinde protokolle karşılandı

Yılmaz'ın eskişehir valiliği ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program için geldiği Eskişehir'de Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Karşılama etkinliğinde çocukların çiçek takdim ettiği anlarda hatıra fotoğrafı çekildi; Yılmaz, meydandaki askeri birliklerle selamlaştı.

karşılama ve protokol temasları:

Valilik önündeki törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, il protokol üyeleriyle tokalaştı ve resmi işlemler kapsamında Eskişehir Valiliği Şeref Defterine imza attı. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, il protokolü eşliğinde misafiri makamında ağırladı.

program takvimi ve beklentiler:

Resmi ziyaret kapsamında Yılmaz'ın bugün saat 14.30'te Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'na katılacağı bildirildi. Ziyaret, hem il protokolüyle görüştüğü resmi temasları hem de planlanan ekonomi odaklı istişareyi kapsıyor.

Gözlemler, ziyaretin hem yerel yöneticilerle doğrudan iletişim hem de kentte yürütülecek ekonomik ve idari gündemlere işaret eden temasları içerdiğini gösteriyor. Karşılama törenindeki görüntüler, özellikle çocuklarla kurulan karşılıklı iletişim ve protokol ziyaretlerinin halka açık bölümünü öne çıkardı.

Valilik ziyareti, Yılmaz'ın Eskişehir programının ilk ve halka açık bölümlerinden biri olurken, ilerleyen saatlerde yapılacak oturumlar kent gündemi ve kalkınma öncelikleri bağlamında yakından takip edilecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, ESKİŞEHİR VALİLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, ESKİŞEHİR VALİLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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