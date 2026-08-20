Büyüme ivmemiz sürüyor: Eskişehir'de ekonomik dayanıklılık ve hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin güncel görünümünü, karşılaşılan riskleri ve yerel kalkınma hedeflerini değerlendirdi. Toplantı; kentin ekonomik potansiyeli, iş dünyasının beklenti ve talepleri ile Eskişehir’in geleceğine ilişkin ortak hedeflerin tartışıldığı bir zeminde gerçekleşti.

küresel riskler ve teknolojik dönüşüm:

Yılmaz, dünyada artan jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve Uzak Doğu’dan yükselen yeni üretim güçlerinin yarattığı rekabet ortamına dikkat çekti. Bu konjonktürde belirsizliklerin ve risklerin arttığını belirterek, ekonomik aktörlerin bu şartları iyi analiz etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşümün küresel gündemde merkezi bir rol oynadığını ve bu teknolojik dönüşümlere uyumun hem ulusal hem yerel düzeyde stratejik önem taşıdığını söyledi.

Bu bağlamda Yılmaz, politika yapıcılar ve iş dünyasının, dış koşulların yarattığı baskıları dikkate alarak üretim ve yatırımları yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

ekonomik göstergeler, rezervler ve açıklanan rakamlar:

Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki büyümenin sürdüğünü belirterek geçen yıl yüzde 3,6 büyüme kaydedildiğini söyledi. Bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl yüzde 2,9 olarak gerçekleştiğini ve Maastricht kriteri olan yüzde 3'ün altında kapatıldığını hatırlattı. Cari açığın ise geçen yıl yüzde 1,9 seviyesine gerilediğini belirterek, önceki yıllardaki yüzde 5–6 seviyelerine kıyasla kayda değer bir iyileşme olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası rezervleriyle ilgili olarak Yılmaz, 7 Ağustos itibarıyla rezervlerin 178,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Bunun yanında vatandaşların yastık altında tuttuğu döviz ve altınların da önemli bir rezerv kaynağı olduğunu, sistem içine daha fazla girmesi halinde ülkenin risk priminin düşeceğini ifade etti. Kur korumalı mevduat uygulamasının tamamen sonlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Yılmaz, son dönemdeki savaşın enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin cari açığı bu sene bir miktar artırabileceğini ama bunun da yönetilebilir seviyede kalacağına inandıklarını söyledi.

deprem sonrası yeniden inşa ve maliyetler:

Deprem bölgesine ilişkin değerlendirmesinde Yılmaz, 11 ilde yaşanan büyük yıkımın büyük ölçüde toparlandığını ve bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının bu yıl önemli ölçüde tamamlandığını belirtti. 450 binden fazla konut kısa sürede inşa edildi; yollar, organize sanayi bölgeleri, hastaneler ve okullar dahil geniş kapsamlı altyapı çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamlı yeniden inşa sürecinin yılsonu itibarıyla yaklaşık 105 milyar dolar maliyet oluşturacağı belirtildi.

Yılmaz, bu ağır yükün Cumhurbaşkanı yönetiminde bütçe disipliniyle karşılandığını ve uluslararası gözlemler açısından takdirle izlendiğini söyledi.

eskişehir'in rolü ve sanayi altyapısı:

Eskişehir'e ilişkin değerlendirmelerde, ilin güçlü bir üretim merkezi olduğu, eğitimli iş gücü, lojistik imkânları ve turistik-kültürel değerler sayesinde çok yönlü potansiyel taşıdığı vurgulandı. Yılmaz, ilin mevcut büyük OSB'sinin yanında yeni OSB'lere ihtiyaç olduğuna işaret ederek sanayi kapasitesinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz da Eskişehir'in tarihsel üretim geleneğine değindi; şehirde ilk yerli otomobilden günümüze kadar uzanan yerli ve milli üretim kültürünün sürdüğünü, ilin dış ticarette fazla veren nadir şehirlerden olduğunu söyledi. Eskişehir’in sektörel dağılımı ise %43 sanayi, %50 hizmetler, %7 tarım, ormancılık ve balıkçılık şeklinde aktarılırken, yüksek teknoloji ihracatında ilin ülke içinde öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca ilde 2025 yılında ilk elektrikli lokomotif üretiminin gurur kaynağı olduğuna vurgu yapıldı.

Toplantı, yerel dinamiklerin güçlendirilmesi, OSB yatırımlarının artırılması ve teknolojik dönüşüme uyumun hızlandırılması gibi somut hedeflerle sonlandırıldı. Yılmaz, hem ülke hem bölge düzeyinde öngörülebilirliği artıracak politikaların önemine dikkat çekti ve yerel aktörlerle iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.

ŞEHRİN BÜYÜMESİ, GELİŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK KALKINMASINA SUNDUĞU KATKININ DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ESKİŞEHİR KALKINMA PLATFORMU EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.