Bakan Fidan New York'ta diplomasi ajandasını yoğunlaştırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte New York'a geldi. Türkevi önünde basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yaptı.

Fidan, "Sabahtan itibaren programlara başladık. Yoğun bir hafta bizi bekliyor" dedi ve heyetin gündeminin bugün itibarıyla sahada olduğunu vurguladı.

görüşme takvimi:

Bakan, sabah İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı temasını ele alan sempozyuma konuşmacı olarak katıldığını belirtti. Bu etkinlik, heyetin New York'taki resmi temaslarının başlangıç noktası olarak öne çıktı.

erdoğan'ın görüşmelerine eşlik:

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam New York'a geldiğini hatırlatarak, "Diğer görüşmelere katılacağız. Yoğun bir hafta olacak" ifadelerini kullandı. Bakan, Erdoğan ile yürütülecek ikili ve çok taraflı temaslara aktif katılım sağlayacağını açıkladı.

Türkevi önünden yapılan bu ilk açıklama, heyetin hem diplomatik hem de program bazlı yoğun bir tempoda hareket edeceğini işaret ediyor. Basına verilen mesaj, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin Türkiye'nin dış politika önceliklerini doğrudan yansıtacağına dair bir çerçeve sundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabahtan itibaren programlara başladık. Yoğun bir hafta bizi bekliyor" dedi.