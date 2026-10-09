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Bakan Hakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi; görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Hakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

Görüşmenin özeti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Toplantının resmi kaynaklarda yer alan temel bilgisi, tarafların buluştuğu yönündedir.

Toplantının tarafları ve yeri:

Resmi ifadeye göre görüşme, Ankara merkezli gerçekleşti. Katılımcılar arasında Hakan Fidan ile Halil el-Hayye liderliğindeki Hamas heyeti bulunuyordu; heyetin başkanlığını Halil el-Hayye yaptı.

Açıklamalar ve takip:

Görüşmenin içeriğine dair kamuoyuna ayrıntılı bilgi henüz yansımadı. Yetkili kaynaklardan yapılacak açıklamalar ve ilerleyen iletişimler, toplantının sonuçlarına ilişkin daha fazla veriyi sağlayacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HAMAS SİYASİ BÜRO ŞEFİ HALİL EL-HAYYE BAŞKANLIĞINDAKİ HAMAS HEYETİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HAMAS SİYASİ BÜRO ŞEFİ HALİL EL-HAYYE BAŞKANLIĞINDAKİ HAMAS HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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