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Cumhurbaşkanı vatman koltuğunda: Çerkezköy-Kapıkule hattında ilk test sürüşü

Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının Babaeski-Lüleburgaz etabında ilk test sürüşünü yaptı; yanındaki Marta Kos ile samimi bir sohbet etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı vatman koltuğunda: Çerkezköy-Kapıkule hattında ilk test sürüşü

Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşü tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hattının Babaeski–Lüleburgaz etabında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından gar alanından hareket eden trenin vatman koltuğuna oturan Erdoğan, hattın test seferinde treni yönetti.

sürüş anları ve diyalog:

Erdoğan’ın yanında yolculuk yapan Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile yol boyunca sohbet ettiği görüldü. Trenin hızlanması üzerine Kos’un "Korkmuyorum" sözlerine Erdoğan, "Biz buradayken korkmayın" yanıtını verdi; bu sözler yolculuk sırasında samimi anlara sahne oldu.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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