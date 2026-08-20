Mavi Vatan’da TEKNOFEST rüzgârı: gençlerin üretimi savunmaya güç katıyor

Gölcük’te açılış konuşması: TEKNOFEST Mavi Vatan 2026

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 açılışında gençlerin teknolojiye ve üretime olan ilgisini överek organizasyonun önemine dikkat çekti. Bakan Güler, etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlere taşınmasında önemli bir rol oynadığına ve Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen buluşmanın yeni ufuklar açmasını diledi.

Denizlerde teknoloji hamlesi:

Güler, Türkiye’nin tarihi denizcilik mirasına vurgu yaparak, ülkenin son yıllarda savunma sanayi ve yüksek teknolojide kaydettiği ilerlemelerin Deniz Kuvvetleri’nde de somutlaştığını belirtti. Bakan, Deniz Kuvvetleri için nitelikli personel, modern kuvvet yapısı, milli gemiler, denizaltılar ve insansız sistemler gibi unsurların kritik önem taşıdığını ifade etti ve bu kabiliyetlerin Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç oluşturduğunu söyledi.

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedeflerinin Deniz Kuvvetleri dahil ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu vurguladı. Bu hedefe ulaşmanın yolunu, ihtiyaçların doğru belirlenmesi, kaynakların etkin kullanımı ve gençlerin potansiyelinin harekete geçirilmesi olarak tanımladı.

Gençlere destek ve yarışmalar:

TEKNOFEST’in, gençleri bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturduğunu ve üretme kültürünü yaygınlaştırdığını söyleyen Güler, organizasyonun insan kaynağı yetiştiren bir platforma dönüştüğünü aktardı. Bakan konuşmasında, TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 bin yarışmacının başvurmasının bu dönüşümün açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Güler, merhum Özdemir Bayraktar’ın "Bir çocuk gelsin, bir uçak dokunsun" hayaliyle başlayan sürecin bugün yüzbinlerce gencin bilim, mühendislik ve üretim heyecanıyla buluştuğu bir harekete dönüştüğünü belirtti. Açılışta, TCG Anadolu’dan denizaltılara kadar donanmanın seçkin platformlarının gençlerle buluşmasının hayal yolculuğunda önemli bir kazanım olacağına dikkat çekti.

Bakan ayrıca, etkinlik kapsamında düzenlenecek İnsansız Sualtı Sistemleri, Sualtı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında ortaya konacak fikir ve projelerin geleceğin deniz teknolojilerine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasının devamında Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak gençlerin ürettiği projelere güçlü destek verdiklerini vurguladı ve gençlere şu mesajları iletti: bilime ve teknolojiye olan ilginizi sürdürün, üretme heyecanınızı kaybetmeyin; araştıran, tasarlayan ve özgün projelere imza atan bireyler olarak yetişmeniz, güçlü ve bağımsız Türkiye hedefine en önemli teminatlardan biridir.

Bakan, gençlere sabır, disiplin ve takım çalışmasının önemini hatırlatarak, "Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir" sözünü anımsattı ve birlikte çalışmanın, iş birliğinin ve dayanışmanın daha büyük başarılara götüreceğini söyledi.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 açılışı, savunma teknolojilerinde yerli üretim ve genç beyinlerin desteklenmesi konularını öne çıkarırken, Milli Savunma Bakanlığı’nın bu alandaki rolünü ve gençlere sağlanan imkânları gözler önüne serdi. Etkinlik, hem sektörde hem de genç katılımcılar arasında yeni iş birlikleri ve projelerin filizlenmesi için bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, "TEKNOFEST KUŞAĞININ ORTAYA KOYDUĞU HEYECAN, AZİM VE ÖZGÜVEN BİZLERİ GURURLANDIRIRKEN, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINA DAİR İNANCIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTEDİR" DEDİ.