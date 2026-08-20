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Helikopter ambulansla Kastamonu'dan Ankara'ya inme hastası nakledildi

Kastamonu'da iskemik SVO tanısı konulan 72 yaşındaki hasta, stabilize edildikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilerek helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Helikopter ambulansla Kastamonu'dan Ankara'ya inme hastası nakledildi

Helikopter ambulansla sevk:

Kastamonu'da yürüme ve konuşma bozukluğu şikayetiyle başvuran bir hasta, yapılan tetkikler sonucunda İskemik SVO (inme) tanısı aldı. İlk müdahalesi Kastamonu'da yapıldıktan sonra ileri tedavi için nakil kararı verildi.

hasta ve tanı:

Olayda 72 yaşındaki hastada gözlemlenen şikayetler arasında yürürken zorlanma ve konuşma bozukluğu bulunuyordu. Yapılan değerlendirme sonrası nokta atışı tanı olarak iskemik SVO (inme) tespit edildi ve acil tedavi gereksinimi ortaya kondu.

nakil süreci ve merkezler:

İlk tedavi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanarak hastanın durumu stabil hale getirildi. İleri tetkik ve tedavi planı için Sağlık Bakanlığına bilgi verildi; ardından hasta helikopterle taşınmak üzere helikopter ambulansa nakledildi. Sevk, tıbbi gerekçeler doğrultusunda Ankara Bilkent Şehir Hastanesine yapıldı.

HELİKOPTER AMBULANS 72 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN HAVALANDI

HELİKOPTER AMBULANS 72 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN HAVALANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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