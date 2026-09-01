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Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Sakaltutan mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıkan 45 YA 8147 plakalı tır çelik bariyere çarptı; sürücü yara almadı, ulaşım kısa süre kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:21

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 08:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı:

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde meydana gelen kazada, Sivas istikametinden Erzincan yönüne seyir halinde olan 45 YA 8147 plakalı tır rampadan inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Alınan bilgiye göre tır sürücüsü rampayı aşağı inerken kontrolü kaybetti ve araç bariyere çarparak durabildi. Olayda sürücüye dair herhangi bir yaralanma bildirilmedi; sürücü yara almadı. Kazaya ilişkin ilk tespitler olay yerinde yapıldı.

Ulaşım ve müdahale süreci:

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Tırın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi çalışmalarının ardından trafik tekrar normale döndü.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA TIR BARİYERE ÇARPTI

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA TIR BARİYERE ÇARPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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