Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı:

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde meydana gelen kazada, Sivas istikametinden Erzincan yönüne seyir halinde olan 45 YA 8147 plakalı tır rampadan inerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Alınan bilgiye göre tır sürücüsü rampayı aşağı inerken kontrolü kaybetti ve araç bariyere çarparak durabildi. Olayda sürücüye dair herhangi bir yaralanma bildirilmedi; sürücü yara almadı. Kazaya ilişkin ilk tespitler olay yerinde yapıldı.

Ulaşım ve müdahale süreci:

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Tırın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi çalışmalarının ardından trafik tekrar normale döndü.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA TIR BARİYERE ÇARPTI