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Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

31 Ağustos'ta başlayan proje, Muğla'da doğum sonrası ilk 24 saatte müdahaleyle buzağı kayıplarını önce %5'in altına sonra %1 seviyesine indirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Muğla'da yeni doğan buzağı bakımı için seferberlik

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesini 31 Ağustos itibarıyla uygulamaya koydu. Projenin öncelikli hedefi, yeni doğan buzağıların özellikle doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde doğru bakım almasını sağlayarak oluşabilecek kayıpları azaltmak.

projenin hedefleri:

Proje ile buzağı kayıplarının önce %5'in altına, devamında ise %1 seviyesine indirgenmesi amaçlanıyor. Uzmanlar, yeni doğan buzağılarda hayatta kalma şansının en kritik dönemin doğumu izleyen ilk saatler ve özellikle ilk 24 saat olduğunu vurguluyor; bu nedenle zamanında müdahale hayati önem taşıyor.

üreticilerin yapması gerekenler:

Yetkililer, doğum gerçekleştiğinde üreticilerin vakit kaybetmeden bildirimde bulunmasını istiyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, "Buzağınız doğduğunda beklemeyin, hemen 0 850 308 00 48 nolu telefona bildirin. Bir telefon, bir can kurtarabilir. Buzağılarımızın sağlıklı geleceği için doğum ihbarlarını zamanında yapalım" ifadelerini kullandı.

İhbarın ardından saha ekipleri, üreticinin işletmesine giderek yeni doğan buzağının ilk bakımının gerçekleştirilmesine destek verecek; emzirme, göbek bakımı ve sıcaklık kontrolü gibi ilk müdahaleler uzman ekiplerce yönlendirilecek. Proje, eğitim ve saha desteğini birleştirerek bölgedeki buzağı ölümlerinin azaltılmasını hedefliyor.

MUĞLA’DA BUZAĞI KAYIPLARININ AZALTILMASI AMACIYLA ‘YENİ DOĞAN BUZAĞI BAKIMI PROJESİ( HAYATA...

MUĞLA’DA BUZAĞI KAYIPLARININ AZALTILMASI AMACIYLA ‘YENİ DOĞAN BUZAĞI BAKIMI PROJESİ( HAYATA GEÇİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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