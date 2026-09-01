Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı endişe kaynağı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresinde bulunan istinat duvarı aylardır onarılmayı bekliyor. Yapının bakımına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilirken, mevcut durum hem öğrenciler hem de çevredeki vatandaşlar arasında tedirginlik yaratıyor.

Güvenlik riskleri:

Duvarın özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde daha fazla dikkat gerektirdiği ifade ediliyor. Vatandaşlar ve veliler, duvarın daha fazla zarar görmesi veya olası bir çökme durumunda can ve mal güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğabileceğine dikkat çekiyor.

Velilerin talepleri ve beklentiler:

Veliler ve vatandaşlar yetkililerden konuyu takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını istiyor. Bir vatandaşın, "Öğrencilerin zarar görmesini beklemeden önlem alınmalı." sözleri öne çıkarken, teknik ekiplerin duvarı inceleyerek en kısa sürede onarım çalışmalarını başlatmaları ve kamuoyunu bilgilendirmeleri talep ediliyor.

Yaşanan tedirginlik, sorunun aylardır gündemde olduğu yönündeki vurguyla birlikte yetkililerin acil müdahalesi gerektiğini gösteriyor. Okul çevresinde yaşayanlar ve öğrencilerin güvenliği için atılacak adımların beklenmesi isteniyor.

KEMALİYE’DE ONARILMAYAN OKUL İSTİNAT DUVARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR