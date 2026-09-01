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Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Bişkek'te başlayan ŞİÖ zirvesinde liderler ev sahibi Sadır Caparov tarafından karşılandı; güvenlik, ulaştırma, dijitalleşme ve yapay zeka gündemde.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:16

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 08:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Bişkek'te ŞİÖ zirvesi başladı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Irıs Ordo Kongre Merkezi’nde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi resmen başladı. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, üye devletlerin liderlerini kapıda karşıladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi toplantıya katıldı. Liderler toplu fotoğrafın ardından zirvenin yapılacağı salona geçti.

Katılımcıların karşılanması ve açılış konuşması:

Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Caparov, ŞİÖ’yü "dünyanın önde gelen uluslararası örgütlerinden biri" olarak niteledi ve üye ülkelerin küresel ölçekteki ağırlığına vurgu yaptı. Caparov, "ŞİÖ üyesi ülkeler dünya nüfusunun yüzde 40’tan fazlasını ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 4’te birini oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Ev sahibi olarak Kırgızistan’ın dönem başkanlığı sürecini özetleyen Caparov, bu süre içinde yaklaşık 200 etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Dönem başkanlığının öncelikleri ve beklentiler:

Caparov konuşmasında Kırgızistan’ın dönem başkanlığının felsefesini "Birlik ve beraberlik bereketin temelidir" atasözüyle açıkladı ve "Şanghay ruhunun özü, bu sözlerde özetlenmiştir" dedi. Açıklamada güvenlik, ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi ile kültürel ve insani ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı ayrıca, "Güvenlik alanında etkileşimi güçlendirdik, karşılıklı ulaştırma bağlantılarını pekiştirdik, kültürel ve insani bağları derinleştirdik. Dijitalleşme ve yapay zeka konularını örgütün pratik öncelikleri düzeyine çıkardık" sözleriyle dönemin somut kazanımlarını sıraladı.

Caparov, zirveden beklentilerini de açıkladı: "Zirvede üye ülkelerin karşı karşıya olduğu güncel meselelerin ayrıntılı şekilde ele alınmasını, gelecekteki iş birliğinin temel yönlerinin belirlenmesini ve ŞİÖ’nün faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik önemli kararların alınmasını bekliyoruz." Cumhurbaşkanı, örgütün 25. yıl dönümünde hem geride kalan çeyrek asrı değerlendirmeyi hem de "kalıcı barış, birlikte kalkınma ve ortak refah" hedeflerine yönelik yeni sayfalar açmayı amaçladıklarını ifade etti.

Zirve, ŞİÖ üyesi liderlerin ortak kararları ve ileriye dönük iş birliği alanlarının belirlenmesi için görüş alışverişiyle devam ediyor. Katılımcı heyetlerin güvenlikten ticarete, ulaştırmadan teknolojik iş birliğine kadar geniş bir gündemi ele alması bekleniyor.

KIRGIZİSTAN&#039;IN BAŞKENTİ BİŞKEK&#039;TE DÜZENLENEN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ...

KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİ BİŞKEK'TE DÜZENLENEN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ BAŞLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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