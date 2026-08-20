Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Hisarcık'tan bakan Bolat'a somut destek talebi

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kütahya ziyaretinde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a ilçenin gelişimi için proje ve destek taleplerini iletti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 18:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Hisarcık'tan bakan Bolat'a somut destek talebi

Görüşmenin odağı

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kütahya'da gerçekleştirilen ziyarette Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya geldi. Toplantıda ilçenin gelişimine katkı sağlayacak proje ve talepler bakan ile paylaşıldı. Görüşmede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Ali Türker de hazır bulundu.

Projelerin öncelikleri

Demirtaş, sunulan projelerin öncelikli hedefinin ilçenin ekonomik ve sosyal altyapısını güçlendirmek, gelecek dönemde yapılacak yatırımları desteklemek ve vatandaşların refahını artırmak olduğunu belirtti. Projelerin hayata geçirilmesi için Bakanlıktan somut destek talep edildi.

Başkanın teşekkür mesajı

Demirtaş, bakanın ilçe çalışmalarına gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederek, "İlçemizin yarınları için attığımız her adımda yanımızda olan, yakın ilgisi ve destekleri için Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi. Belediye yönetimi, talep ve projelerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

HİSARCIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİRTAŞ, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT&#039;I KARŞILADI

HİSARCIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİRTAŞ, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT'I KARŞILADI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü
images

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir
images

Bağdat’ta ikinci ortak toplantı: Kalkınma Yolu Projesi mali yapı ve koordinasyon...
images

Bessent: kapsamlı yaptırımlar İran'ı askeri operasyona gerek kalmadan izole edeb...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı