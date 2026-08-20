Hisarcık'tan bakan Bolat'a somut destek talebi

Görüşmenin odağı

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kütahya'da gerçekleştirilen ziyarette Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya geldi. Toplantıda ilçenin gelişimine katkı sağlayacak proje ve talepler bakan ile paylaşıldı. Görüşmede Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Ali Türker de hazır bulundu.

Projelerin öncelikleri

Demirtaş, sunulan projelerin öncelikli hedefinin ilçenin ekonomik ve sosyal altyapısını güçlendirmek, gelecek dönemde yapılacak yatırımları desteklemek ve vatandaşların refahını artırmak olduğunu belirtti. Projelerin hayata geçirilmesi için Bakanlıktan somut destek talep edildi.

Başkanın teşekkür mesajı

Demirtaş, bakanın ilçe çalışmalarına gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederek, "İlçemizin yarınları için attığımız her adımda yanımızda olan, yakın ilgisi ve destekleri için Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz" dedi. Belediye yönetimi, talep ve projelerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

HİSARCIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİRTAŞ, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT'I KARŞILADI