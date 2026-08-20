Suriye'den 19 yıl sonra ilk dışişleri bakanı ziyareti İslamabad'da

Suriye dışişleri bakanı İslamabad'da

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine odaklandı.

görüşmenin öncelikleri:

Şerif, toplantıda Pakistan ile Suriye arasındaki tarihi ve çok yönlü bağlara dikkat çekti ve bu bağların siyaset, savunma, ticaret, yatırım, eğitim ile insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi alanlarda daha somut iş birliği adımlarına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Şerif, Pakistan'ın Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve Golan Tepeleri konusunda Suriye'nin pozisyonunu desteklediklerini kaydetti.

Görüşmede doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının halklar arasındaki temasları güçlendireceği belirtilirken, bunun dinî ziyaretler için Suriye'yi tercih eden çok sayıda Pakistanlı ziyaretçinin seyahatlerini kolaylaştıracağına işaret edildi.

ziyaretin önemi ve iki ülke ilişkilerinin canlandırılması:

Şeybani, toplantıda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını iletti ve Suriye'deki geçiş süreci ile yeniden yapılanma çalışmalarındaki son gelişmeler hakkında Şerif'i bilgilendirdi. Şeybani, Pakistan'ın Suriye'ye yönelik devam eden desteği için teşekkür ederek, Şam yönetiminin ikili ilişkileri yeniden canlandırmaya yönelik güçlü ilgi gösterdiğini belirtti.

Her iki taraf da ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurumsal mekanizmaların oluşturulması dahil iş birliği yollarını değerlendirme konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin sonunda Şerif, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya selam ve iyi dileklerini iletti ve kendisini uygun bir tarihte Pakistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Şeybani'nin ziyareti, Suriye'den dışişleri bakanı düzeyinde Pakistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliği taşıyor; iki ülke arasındaki diplomatik temasların yeniden canlanmasının işaretlerini taşıyan bu ziyaret kapsamında Şeybani ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile de bir araya geldi.

Görüşmeler, hem ikili ilişkilerin somut projelerle desteklenmesi hem de bölgesel meselelerde ortak duruşun pekiştirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarafların, ticaret ve eğitim gibi sivil alanlarda iş birliğini genişletme niyeti, önümüzdeki dönemde atılacak adımların merkezinde yer alacak gibi görünüyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şerif, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin çeşitli alanlarda daha güçlü iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.