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Trump yapay zekâ videolarıyla Hark Adası'nın vurulduğunu gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zekâ videoları paylaştı; daha önce ada hedef gösterilmişti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Trump yapay zekâ videolarıyla Hark Adası'nın vurulduğunu gösterdi

Trump Hark Adası videolarını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Hark Adası'nın bombalandığını gösteren iki yapay zekâ videosu paylaştı. Videolardan birini paylaşırken not olarak "Hark Adası yerle bir ediliyor" ifadesini kullandı.

Hark Adası'nın stratejik önemi:

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatında önemli bir merkez olarak biliniyor ve uzun süredir Trump'ın tehditlerinin odağında yer alıyor. Haberde adanın, İran'ın enerji altyapısında kilit bir konumda olduğu vurgulanıyor.

Washington'ın izlediği yol:

Habere göre Trump daha önce Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş, ancak bu tehdidi uygulamaya koymamıştı. Son haftalarda ise ABD yönetiminin yeni askeri saldırılardan ziyade İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik verdiği belirtildi.

Paylaşılan yapay zekâ videoları ve Trump'ın notu, Hark Adası çevresindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı ve bölgesel güvenlik tartışmalarını canlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran&#039;ın petrol ihracatında önemli bir merkez olan Hark Adası&#039;nın...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatında önemli bir merkez olan Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş iki video paylaştı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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