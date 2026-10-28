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Bakırköy ihale soruşturmasında başkanın yakın çevresi de gözaltında

Bakırköy'de yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 62 şüpheli gözaltına alındı; Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısı da listede.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bakırköy ihale soruşturmasında başkanın yakın çevresi de gözaltında

Soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarındaki usulsüzlük iddialarına dayanıyor. İddialar arasında ihalelerde kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği ve ödeme yapmayan işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı yer alıyor.

Soruşturma kapsamında toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan isimler ve suçlamalar:

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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