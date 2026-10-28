Ataşehir'de 29 ekim coşkusu: cumhuriyetin 103. yılı resmi törenle kutlandı

Ataşehir'de resmî törenle cumhuriyetin 103. yılı anıldı

Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, resmi törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde kent protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Törenin akışı:

Çelenk sunma bölümünde Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan Atatürk heykeline çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Resmî töreni takiben siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.

Katılımcılar ve anı fotoğrafı:

Törene Ataşehir Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve üyeleri, belediye birim müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Ataşehirli vatandaş katıldı. Törenin tamamlanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan ve katılımcılar, Atatürk Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.