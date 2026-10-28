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Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Sukkur kentinde LPG tankeri patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, beşten fazla ağır yaralı var; ekipler tahliye ve yangın söndürme çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Sukkur'da lpg tankeri patlaması bölgeyi etkiledi

Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Sukkur kentinde bir sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin patlaması, çevrede büyük çaplı hasara ve can kaybına yol açtı. Olayda yetkililerin verdiği ilk bilgilere göre, ölü ve yaralılar var; bölgede yangın kısa sürede yayıldı.

olay yeri ve hasar:

Patlamanın ardından çıkan yangın tankerleri tamamen tahrip ederken, çevrede bulunan araçlarda da ciddi zarar meydana geldi. Yetkililer, aralarında büyük yük kamyonları, tırlar ve otomobillerin bulunduğu 5 araçta önemli hasar oluştuğunu bildirdi.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Olayda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 5'ten fazla kişinin ise ağır yaralandığı aktarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kurtarma ekipleri bölgedeki tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yetkililer yangının kontrol altına alınması ve etkilenen bölgenin güvenli hâle getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgiler yetkililer tarafından paylaşılmaya devam ediyor; bölgedeki çalışmalar tamamlandıkça resmi açıklamalar bekleniyor.

Pakistan&#039;ın Sind eyaletindeki Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması...

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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